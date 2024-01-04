В Липецкой области обезвредили украинский БПЛА

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что пострадавших и повреждений нет

ТАСС, 4 января. Подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили и обезвредили в Липецкой области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), повреждений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Благодарю наших защитников за службу и обеспечение безопасности жителей региона", - написал он.

Артамонов обратился к жителям Липецкой области с напоминанием о мобильном приложении "Радар", с помощью которого можно сообщить о подозрительных БПЛА. "Информация оперативно поступит в силовые структуры и позволит незамедлительно принять меры", - подчеркнул губернатор.