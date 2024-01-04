МО РФ сообщило о перехвате зенитной ракеты С-200 над Липецкой областью

По данным ведомства, ракета принадлежала ВСУ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российскими средствами ПВО над Липецкой областью была перехвачена зенитная ракета С-200, выпущенная с территории Украины. Ее предварительно переоборудовали для поражения наземных целей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

В Минобороны России добавили, что дежурными средствами ПВО удалось перехватить украинскую ракету над Липецкой областью.