МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА в северо-западной части акватории Черного моря

По данным ведомства, он принадлежал ВСУ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - сказали там.