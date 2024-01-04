В Тульской области несколько населенных пунктов остаются без электроснабжения

Причиной стали четыре сгоревших из-за перегрузки сети трансформатора

ТАСС, 4 января. Четыре трансформатора сгорели за последние сутки из-за увеличения нагрузки на электросети в Заокском районе Тульской области, где температура воздуха опустилась до минус 28 градусов. Несколько населенных пунктов остаются без электроснабжения, к ликвидации аварийной ситуации привлечены пять бригад, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства Тульской области.

"В правительстве Тульской области на особом контроле находится ситуация с электроснабжением в Заокском районе - c 31 декабря <...> здесь произошло несколько аварий в системе электроснабжения. Основная причина - перегрузка сети, дело в том, что в период новогодних праздничных каникул значительно увеличилось население Заокского района. В домах дачников - электрическое отопление, в связи с аномальными морозами жители усиливают обогрев своих жилых помещений <...> нагрузки на электроподстанциях колоссальные, превышают все допустимые нормы. Только за последние сутки в районе сгорели четыре трансформатора, которые были заменены силами специалистов "Тулэнерго", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, аварийные отключения в Заокском районе в настоящее время ликвидируют 5 бригад "Тулэнерго": 15 специалистов и 7 единиц спецтехники, в случае необходимости для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов будут использованы резервные источники электроснабжения.

В четверг ряд Telegram-каналов сообщил, что в Заокском районе Тульской области с 31 декабря у жителей ряда деревень нет электричества в течение 12 часов, температура в домах опустилась до 10 градусов, люди переезжают в другие населенные пункты и в гостиницы. В том числе, как сообщают Telegram-каналы, о перебоях в подаче электричества заявили в населенных пунктах Темьянь, Скрипово, Малахово, Свинская, Прокшино, Чагодаево, Новоселки. По данным ГУ МЧС по Тульской области, 4 января в регионе ночью было 23-28 градусов мороза, днем - 15-20 градусов мороза, ветер 3-8 м/с, не менее холодная погода сохранится и 5 января: ночью 21-26 градусов мороза, днем 15-20 градусов мороза, ветер 5-10 м/с.