Поезд Нижний Новгород - Москва задержался почти на два часа

Причиной стало отключение отопления в вагонах

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Поезд №705 направления Нижний Новгород - Москва совершил вынужденную остановку на станции Электроугли из-за отключения отопления в вагонах. Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 19:04 на станции Электроугли Московской области из-за отключения системы отопления совершил вынужденную остановку пассажирский поезд №705 Нижний Новгород - Москва", - говорится в публикации.

В компании уточнили, что для замены был оперативно направлен резервный состав, пассажиры были пересажены в него в 19:50. Поезд прибыл на конечную станцию в 21:27, отставание от графика составило почти два часа. МЖД принесло извинения пассажирам за доставленные неудобства.