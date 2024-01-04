В Москве на Ленинградском шоссе в ДТП пострадали четыре человека

По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 19-м км Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира. Всех пострадавших доставили в медучреждения", - сказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.