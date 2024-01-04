В Подольске произошел прорыв на теплотрассе

Специалисты приступят к заполнению системы в ближайшие два часа

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Три утечки обнаружены на территории котельной Климовского специализированного патронного завода в Подольске, экстренные службы приступят к их ликвидации в течение двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Григорий Артамонов.

"В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП "Подольская теплосеть". В ближайшие два часа специалисты приступят к заполнению системы, дальнейшей подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома", - написал Артамонов.

Для поддержания тепла доставят порядка десяти тепловых пушек, также ведется наблюдение за температурным режимом в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы.