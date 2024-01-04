В Дагестане в ДТП на федеральной трассе погибли три человека

Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли водители обоих транспортных средств и 30-летний пассажир Lada Vesta. Двое пассажиров Lada Priora с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в распространенном сообщении.

Авария произошла около 19:00 (мск). За рулем Lada Priora находился 21-летний житель Кизилюртовского района Дагестана. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 27-летнего жителя Каспийска.

По факту ДТП проверка ведет прокуратура республики.