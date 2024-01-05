В четырех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 11:28 по местному времени (12:28 мск).

Позднее тревогу отменили. В Одесской области она длилась 13 минут, в других регионах - около получаса.

Позже сирены также сработали в Харьковской области на востоке Украины. Предупреждение об опасности в регионе действует до сих пор.

В новость внесены изменения (13:09 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.