На трассе М-4 "Дон" ввели режим ЧС из-за оползня

Он распространяется на 1491-м км

ТАСС, 5 января. Режим чрезвычайной ситуации в связи с образованием оползня введен на 1491-м км федеральной автотрассы М-4 "Дон" на части территории Пшадского сельского округа Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик в связи с образованием оползня введен режим "Чрезвычайная ситуация" на 1491 км трассы М-4 "Дон" на части территории Пшадского сельского округа", - говорится в сообщении.