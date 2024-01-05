В Сочи загорелся склад

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

ТАСС, 5 января. Пожар в складском помещении произошел в Сочи на площади 560 кв. м, в настоящее время возгорание локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:42 диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании складского помещения по адресу: город Сочи, улица Тимирязева. <…> Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 560 кв. м. Создано несколько боевых участков. <… > В 14:23 пожар локализован. Работа на месте продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Всего в ликвидации пожара задействованы 63 человека и 22 единицы техники.