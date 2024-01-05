ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Пострадал один человек

ТАСС, 5 января. Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший - это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.

По его словам, повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. На месте работают оперативные службы, возгорания не произошло.

Также повреждены линии электропередачи, без света остались несколько центральных улиц. Аварийные службы занимаются устранением последствий.