Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Шлейф протянулся на 5 км на юго-восток

ТАСС, 6 января. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 2 км.

Об этом сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - сообщили в официальном Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.