Bloomberg: самолет Alaska Airlines экстренно сел в Портленде из-за разгерметизации

По информации агентства, у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Самолет компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) вскоре после вылета из-за разрегметизации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, самолет, направлявшийся в город Онтарио (штат Калифорния), совершил экстренную посадку в 17:26 по местному времени (04:26 мск). Сообщается, что при этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

По данным агентства, в самолете находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, сообщений о том, что кто-то пострадал, нет.

"Рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда <...> после того, как экипаж сообщил о проблеме с разгерметизацией", - сообщили в официальном аккаунте Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в X (ранее Twitter). FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование произошедшего.