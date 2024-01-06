В Таганроге арестовали угрожавшего взорвать гранату в магазине мужчину

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 января. /ТАСС/. Полицейский задержал в Таганроге Ростовской области ранее судимого мужчину, вооруженного ручной гранатой и угрожавшего взорвать продуктовый магазин. Мужчина арестован, возбуждено уголовно дело. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая ручная осколочная граната Ф-1 пригодна для взрыва. В отношении злоумышленника, которым оказался ранее судимый местный житель, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222. 1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Вооруженного правонарушителя задержал полицейский-водитель отдела полиции №2 управления МВД России по Таганрогу старший сержант полиции Сергей Бережной, который в свободное время находился в помещении продуктового магазина города. Мужчина в состоянии опьянения стал требовать от продавца возврата денег за приобретенную ранее алкогольную продукцию, и, получив отказ, стал угрожать продавцу-кассиру предметом, похожим на ручную гранату. Бережной обезоружил злоумышленника, задержал его и передал следственно-оперативной группе отдела полиции и саперам управления Росгвардии по Ростовской области.