ВСУ нанесли удар из HIMARS по Стаханову ЛНР

Пострадала гражданская инфраструктура

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска ночью нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову Луганской Народной Республики. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Сергей Жевлаков.

"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Были выпущены две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс", - написал мэр в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.