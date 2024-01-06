В Красноярском крае в ДТП с двумя грузовиками погибли два человека

Еще трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 6 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками на трассе "Сибирь" в Красноярском крае, в результате аварии погибли два человека, еще трое, включая подростка, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

"Сегодня днем на 764-м км трассы Р-255 "Сибирь" водитель легкового автомобиля ВАЗ 1977 года рождения., двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, предварительно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Foton под управлением водителя 1979 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого транспортные средства столкнулись с еще одним грузовым автомобилем Merсedes под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался в сторону Ачинска", - говорится в сообщении.

После столкновения все машины съехали в кювет.

В ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. 14-летний пассажир ВАЗ, а также водители грузовиков госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.