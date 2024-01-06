На участке трассы Екатеринбург - Тюмень в ДТП погиб человек

Еще один пострадал

ТАСС, 6 января. Движение транспорта временно ограничили на 41-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень после столкновения двух автомобилей, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"На 41-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень Белоярского района сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП. <…> Движение всех видов транспорта на данном участке временно ограничено", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Haima при совершении обгона допустил занос транспортного средства. При этом произошло столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводят работы по установлению причин и ликвидации последствий аварии.