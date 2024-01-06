Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 6 января. Российские силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу", - написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

За прошедшие двое суток Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области. В Белгороде 5 декабря сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. После атаки, совершенной 30 декабря со стороны ВСУ, в больницах Москвы и Белгородской области находятся 69 раненых.