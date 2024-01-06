В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

В Днепропетровской и Харьковской областях сирены работали 44 минуты. В Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях предупреждение об опасности действовало чуть более получаса.

Ранее воздушная тревога объявлялась Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, она длилась от получаса до 50 минут.

В новость были внесены изменения (18:06 мск) - обновлена информация о тревоге.