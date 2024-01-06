В самарском аэропорту задержали участника массовой драки

Он пытался покинуть Россию

ТАСС, 6 января. Участник массовой драки, произошедшей в Самаре в октябре с участием мигрантов и подростков, задержан в аэропорту Курумоч при попытке покинуть Россию. Он допрошен следователями, сообщила пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

"Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведенным оперативно-разыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту Курумоч при попытке пересечения границы. В настоящее время подозреваемый допрошен", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

С 15 по 17 октября 2023 года в нескольких местах в Самаре произошли конфликты между подростками и мигрантами. В ходе потасовок участники получили телесные повреждения. Были задержаны семь человек.