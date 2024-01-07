В Магадане произошел пожар на складе автозапчастей

Площадь возгорания составила 750 кв. м

ТАСС, 7 января. Пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане на площади 750 кв. м, он локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Магадане огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Горит склад автозапчастей на 750 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего в тушении задействованы 45 специалистов и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС России, горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости на складе отсутствуют, угрозы распространения огня на близлежащие здания нет.