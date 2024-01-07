В Татарстане в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 7 января. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на трассе в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 10:15 мск. По предварительной информации, на 1 267-м км трассы М-5 "Урал" водитель кроссовера Hyundai Creta выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Lada Kalina. "В результате аварии пострадали пять человек. Их доставили в Бугульминскую ЦРБ. Водитель кроссовера не пострадал. На месте погибла женщина 1975 года рождения", - сообщили в надзорном ведомстве.

На место аварии выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.