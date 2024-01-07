В Архангельске из-за аварии без воды остались 25 зданий

С 14:00 до 16:00 мск к ним будет организован подвоз воды

АРХАНГЕЛЬСК, 7 января. /ТАСС/. 25 зданий, в основном жилые многоквартирные дома, остались без воды в округе Варавино-Фактория в Архангельске, сообщили в пресс-службе ООО "РВК-Архангельск" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Архангельске).

"В связи с аварийно-восстановительными работами у дома проспект Ленинградский 273 к. 1 отключено водоснабжение 7 января с 09:30 мск до окончания работ по адресам: проспректы Ленинградский <...>; Воронина <...>", - указано в сообщении на странице компании во "ВКонтакте". В списке отключенных домов значится 25 адресов.

С 14:00 до 16:00 мск к домам будет организован подвоз воды. По данным Севгидромета в Архангельске сейчас минус 15 градусов.