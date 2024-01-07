Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб о перебоях с электричеством в Южноуральске

В СК отметили, что неоднократные обращения жителей в профильные структуры результатов не принесли

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовых обращений жителей о перебоях электроснабжения в Южноуральске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о перебоях с электроснабжением в Южноуральске Челябинской области", - сообщили в ведомстве.

В СК России поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Плановый в Южноуральске Челябинской области. "Длительное время в жилых домах происходят систематические отключения электроснабжения. Отмечается, что здания, в которых отсутствует система центрального отопления, обогреваются с помощью газовых котлов, функционирующих от электричества. В связи с этим температура в помещениях нормам не соответствует, выходят из строя бытовые приборы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли", - отметили в СК.

Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах. "В СУ СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка", - добавили в пресс-службе.