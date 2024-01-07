В Якутии в ДТП погиб человек

Еще семь пострадали

ЯКУТСК, 7 января. /ТАСС/. Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП в Горном районе Якутии на автодороге "Вилюй", сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о ДТП на 105-м км ФАД "Вилюй" в 5 км от села Магарас с участием двух автомобилей Toyota Wish и Toyota Hiace. В результате ДТП погиб один человек, пострадали семь человек. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях", - говорится в сообщении.