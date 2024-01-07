В Ростове-на-Дону в цирке произошел пожар

В МЧС сообщили об эвакуации около 40 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании цирка в Ростове-на-Дону, эвакуированы около 40 человек посетителей и персонала, сообщили журналистам в ГУ МЧС России Ростовской области.

"Поступило сообщение о пожаре в здании Ростовского цирка. Загорание гримерной на площади 5 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 25 человек посетителей, 12 человек персонала", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:57 мск объявлена ликвидация открытого горения.

Позднее в областном главке МЧС добавили, что силами 47 человек личного состава и 14 единиц техники по состоянию на 17:20 мск пожар полностью ликвидирован.