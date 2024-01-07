В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии при столкновении двух автомобилей на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир Toyota Corolla Spacio", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Corolla Spacio.

Возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.