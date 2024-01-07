На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии с участием трех машин на Ставрополье. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"По предварительным данным, 7 января около 19:00 мск на 303-м км автодороги "Кавказ" водитель автомобиля Daewoo Nexia по неустановленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем - касательное столкновение с автомобилем "Газель Соболь". От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и двое пассажиров ВАЗа (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию Невинномысска. Установлено, что в машине находилась семья из Андроповского округа.

"Погибший водитель Daewoo - 27-летний житель соседней республики, который за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном - за скорость. Не исключено, что мужчина мог заснуть <...>. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения", - сказано в сообщении.

Проводится проверка.