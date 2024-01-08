На севере Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажного дома

Сотрудники МЧС спасли одного человека

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Один человек спасен при пожаре в многоэтажном доме на севере Москвы. Еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщили ТАСС в МЧС России.

"В Северном административном округе Москвы горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС России спасли одного человека. Еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных", - рассказали в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что квартира сильно захламлена, это осложняет тушение пожара. "Огонь частично ушел по перекрытиям. Тушение пожара продолжается. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.