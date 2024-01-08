В Уфе произошел пожар на крыше здания банного комплекса

Возгорание локализовали на площади 200 кв. м

ТАСС, 8 января. Кровля здания на территории банного комплекса "Райский берег" загорелась в Уфе. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.

"Открытым пламенем горела кровля здания размерами 15 на 40 м. Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Сейчас огонь локализован на площади 200 кв. м. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара", - рассказали в управлении.

Сообщение о пожаре поступило ночью 8 января. Пострадавших нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС России.