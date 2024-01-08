8 января, 13:37
Военная операция на Украине

Богомаз: ВСУ повредили восемь домов при обстреле села в Брянской области

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших нет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Восемь жилых домов, хозпостройки и три легковых автомобиля повреждены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Лемешовка. Пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем  Telegram-канале.

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"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. ИЗ-за обстрела частичные повреждения получили хозпостройки, восемь жилых домовладений, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Частично нарушили уличное освещение", - написал глава региона.

По его словам, аварийные бригады уже восстанавливают . "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз. 

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