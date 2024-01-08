Над Брянской областью силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные службы работают на месте.

В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что атака со стороны Вооруженных сил Украины произошла около 17:00 мск.