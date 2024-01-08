В Новгородской области возбудили уголовное дело по факту массового ДТП

По версии следствия, на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массового ДТП в Новгородской области, в результате которого столкнулись около 50 машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - отмечается в сообщении. Санкция статьи в этой части предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате четыре человека погибли. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты СК по Новгородской области под руководством главы управления Николая Супруна. Оперативники намерены установить обслуживающую трассу организацию, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги зимой.