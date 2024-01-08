В Архангельской области три человека погибли в ДТП на федеральной трассе

Еще двое пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 8 января. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали при лобовом столкновении двух машин на федеральной трассе М-8 в Шенкурском районе Архангельской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 855-м км федеральной трассы М-8 "Холмогоры", - сказано в сообщении. - По предварительной информации, женщина 1957 года рождения, управляя автомобилем Nissan, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной Lada под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате аварии погибли водители обоих автомобилей и пассажир Lada.

Два пассажира обоих автомобилей получили травмы.