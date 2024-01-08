В Архангельской области два человека погибли в лобовом столкновении двух машин

Еще двое пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 8 января. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали при лобовом столкновении двух машин на федеральной дороге А-215 в Плесецком округе Архангельской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"В Плесецком округе на 638-м км федеральной автодороги А-215 произошло лобовое столкновение двух иномарок: Skoda и Chevrolet. В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров автомобиля Skoda, - сказано в сообщении.

Второй пассажир Skoda, а также водитель Chevrolet травмированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.