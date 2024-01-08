В ГИБДД сообщили об эвакуации шести автомобилей с места ДТП в Новгородской области

Еще четыре уехали своим ходом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Первые десять автомобилей покинули место массового ДТП в Новгородской области. Шесть из них были эвакуированы, еще четыре смогли уехать своим ходом, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"Первые автомобили начали покидать место массового ДТП, в котором погибли ребенок и трое взрослых. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 5 ДТП с 10 автомобилями - 4 автомобиля покинули место происшествия своим ходом, 6 - на автоэвакуаторах", - говорится в сообщении.

Около 50 автомобилей столкнулись в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Движение в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на трассу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор).

На месте развернуты четыре пункта обогрева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.