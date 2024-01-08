Над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов RM-70 "Вампир"

По информации Минобороны России, их выпустили с территории Украины

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 декабря около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - заявили в оборонном ведомстве.