8 января, 19:06,
обновлено 8 января, 19:17
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов RM-70 "Вампир"

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

По информации Минобороны России, их выпустили с территории Украины

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 декабря около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - заявили в оборонном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине