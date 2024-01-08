Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовом ДТП в Новгородской области

В аварии погибли 4 человека, еще 17 получили травмы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового ДТП в Новгородской области, сообщает ведомство.

"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП в Новгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении СК.

Около 50 автомобилей столкнулись в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы. Четверо пострадавших эвакуированы авиацией. Движение в сторону Москвы перекрыто.

На месте развернуты четыре пункта обогрева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.