В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

На борту находились 169 пассажиров

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска (Алыкель) Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 10 часов утра (06:00 мск) в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после посадки воздушного судна "Боинг-737-800" авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс Красноярск - Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на борту самолета находились 169 пассажиров. Воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. Аэропорт работает в штатном режиме. Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.