В Белгородской области за сутки зафиксировали около 25 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали три человека

ТАСС, 9 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 25 боеприпасов, также 10 воздушных целей сбили системой ПВО. В результате обстрелов пострадали 3 человека, повреждены 8 частных домов, около 20 автомобилей, газопровод и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей. В результате осколками в четырех квартирах в четырех многоквартирных домах, а также двух индивидуальных домах выбиты окна, повреждены три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод. Подомовой обход продолжается", - написал он.

В Белгородском районе также системой ПВО сбили воздушные цели на подлете к городу, пострадали двое мужчин и женщина. "После работы системы ПВО на 9 января повреждения выявлены в поселке Разумное - пострадали 5 частных домовладений и 11 автомобилей. В Дубовском сельском поселении повреждены одно частное домовладение, три автомобиля, линия электропередачи, в Стрелецком сельском поселении - один МКД, в Тавровском сельском поселении - один гараж, в Крутологском сельском поселении - один автомобиль. Обход территории продолжается", - проинформировал глава региона.

Кроме того, в Белгородском районе в селах Журавлевка и Нехотеевка 8 января Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе. Также по Нехотеевке выпустили один артиллерийский снаряд.

В Валуйском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы - установили 10 прилетов. В Шебекинском округе по городу Шебекино выпустили 10 артиллерийских снарядов, по селу Терезовка - 4 минометных снаряда. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении 10 украинских снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.