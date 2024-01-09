По факту массового ДТП под Новгородом возбудили еще одно уголовное дело

Дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, по факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. В результате аварии в понедельник погибли четыре человека и еще 19 пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

"На 525-м км СПАД М-11 "Нева" было зарегистрировано массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 66 транспортных средств, в котором 4 человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном УМВД, из 19 участников дорожного движения, пострадавших в ДТП, 13 человек доставили в медицинские учреждения, в том числе 5 детей, 4 госпитализированы, в том числе ребенок.

Более 60 автомобилей столкнулись в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Движение в сторону Москвы было перекрыто. На месте работали четыре пункта обогрева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.