В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В среднем тревога продлилась около получаса

В красной зоне находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях, ее отменили спустя примерно 40 минут.

В новость внесены изменения (15:02 мск) - увеличилось число регионов, в которых объявлена тревога.