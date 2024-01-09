Женщина погибла при обстреле села в Курской области со стороны ВСУ

В результате обстрела повреждено два дома

КУРСК, 9 января. /ТАСС/. Женщина погибла при обстреле Вооруженными силами Украины села Горналь в Курской области, повреждения получили два дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", - написал Старовойт в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.

Ранее глава региона отмечал, что во вторник российские силы ПВО сбили над Курской областью четыре беспилотных летательных аппарата.