9 января, 12:38,
обновлено 9 января, 12:50
Военная операция на Украине

Женщина погибла при обстреле села в Курской области со стороны ВСУ

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

В результате обстрела повреждено два дома

КУРСК, 9 января. /ТАСС/. Женщина погибла при обстреле Вооруженными силами Украины села Горналь в Курской области, повреждения получили два дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", - написал Старовойт в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.

Ранее глава региона отмечал, что во вторник российские силы ПВО сбили над Курской областью четыре беспилотных летательных аппарата. 

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Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине