В Пензе более 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

Ремонтные работы планируется завершить к 10 января

ТАСС, 9 января. Отопление отключено в 42 многоквартирных домах в Пензе из-за аварии на магистральном трубопроводе, по данному факту прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

"По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Ленинского района Пензы проводит проверку по факту приостановления подачи коммунальной услуги по отоплению в 42 многоквартирных домах на улицах Коммунистической, Пугачева, Дзержинского, Ворошилова и других в результате аварии на магистральном трубопроводе", - отмечается в сообщении.

По данным теплоснабжающей организации, отопление и горячее водоснабжение отключено в 43 домах, больнице и четырех административных зданиях в связи с работами на трубопроводе на улице Коммунистической, идет работа по переключению на резервную схему теплоснабжения. Ремонтные работы планируется завершить до 9:00 10 января.

В Пензе во вторник температура воздуха составляет около минус 14 градусов. До 12 января в регионе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.