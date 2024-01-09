"Автодор" за два часа до ДТП на трассе "Нева" рекомендовал соблюдать скорость в 70 км/ч

В пресс-службе государственной компании добавили, что в день аварии на дороге работали 142 единицы техники

ТАСС, 9 января. "Автодор", учитывая тяжелые погодные условия, почти за 2 часа до ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим в 70 км/ч. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственной компании.

"Учитывая тяжелые погодные условия, еще в 13 часов 8 января, почти за 2 часа до аварии, на информационные табло была выведена информация с рекомендуемым скоростным режимом 70 км/ч. В общей сложности в этот день на М-11 работали 142 единицы дорожной техники, израсходовано более 2,5 тыс. тонн противогололедных материалов", - отметили в "Автодоре".

Для ликвидации последствий ДТП были задействованы специалисты госкомпании "Автодор", подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи. В общей сложности к работам было привлечено девять единиц спецтехники, больше 30 сотрудников дорожных служб, три экипажа аварийных комиссаров. "Всем пострадавшим была оперативно оказана помощь, в том числе и с привлечением санитарной авиации. Для водителей, которые стали участниками ДТП, но не пострадали в аварии, были организованы 4 пункта обогрева, питание и горячий чай, оказана помощь с топливом", - подчеркнули в госкомпании.

Там отметили, что благодаря слаженным действиям всех служб удалось избежать серьезных заторов в месте аварии и при первой возможности вновь открыть движение по дороге.

"Скоростной режим должен выбираться в соответствии с реальными дорожными условиями, погодой, видимостью. В случае вынужденной остановки ни в коем случае нельзя передвигаться по скоростной магистрали, рискуя жизнью - необходимо уйти за барьерное ограждение и там дожидаться помощи", - предупредили в "Автодоре", напомнив, что на всех платных участках работают аварийные комиссары, готовые оказать всю необходимую помощь водителям.

Серия аварий на федеральной трассе М-11 "Нева" произошла в понедельник в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы, четверых пострадавших пришлось эвакуировать с помощью авиации. ГАИ оформила на месте 17 ДТП с участием 66 автомобилей. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.