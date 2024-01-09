В ДТП в Волгоградской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ВОЛГОГРАД, 9 января. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на трассе в Волгоградской области. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще трое пострадали, сообщается в телеграм-канале главного управления МВД России по региону.

Авария произошла в 14:10 мск на 134-м километре федеральной автодороги Михайловка - Серафимович - Суровикино. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.

"В результате ДТП пассажир Lada Granta скончался на месте, трое человек доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.