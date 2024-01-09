Движение по трассе М-10 "Россия" в Новгородской области открыто после ДТП

Ограничения действовали в Валдайском районе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта полностью восстановлено на федеральной трассе М-10 "Россия" в Валдайском районе Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

"Движение всех видов транспорта на автодороге М-10 "Россия" в Валдайском районе восстановлено после ДТП легкового и грузового автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало УГИБДД региона, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП грузовик перегородил проезжую часть полностью. На дороге образовалась пробка.

Водителю легкового автомобиля на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. К месту ДТП была направлена спецтехника, чтобы убрать грузовик и обеспечить проезд транспорта по трассе. Первоначально сотрудникам ГИБДД удалось организовать реверсивное движение, после чего проезд по трассе был восстановлен полностью.