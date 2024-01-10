На МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля

Водитель совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. На внешней стороне 53-го км МКАД грузовик наехал на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 53-го км МКАД (в районе развязки с Сколковским ш.) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия не затруднено.