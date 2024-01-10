Часть жителей Курильска осталась без воды из-за аварии

Для горожан организовали подвоз воды, отметили в правительстве Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Авария на сетях в среду частично нарушила водоснабжение города Курильска на острове Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область), сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На текущий момент без централизованной подачи холодного водоснабжения остаются 30 многоквартирных домов, в которых проживают 256 человек. Как сообщили в администрации района, на месте порыва работает аварийная бригада - 10 человек и 2 единицы техники", - рассказали в правительстве региона.

По информации властей, для местных жителей организован подвоз воды.

Курильск - административный центр Курильского городского округа, который является единственным населенным районом острова Итуруп. Всего в Курильске проживает около 2,5 тыс. человек.